09:29 26 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.92
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": почему молдавские банки перестали выдавать кредиты

Получить короткую ссылку
10610
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/1a/34130465.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210326/34128538/pochemu-moldavskie-banki-perestali-vydavat-kredity.html

На фоне пандемии коронавируса в Молдове стало невозможным не только сохранить бизнес, но и начать его.

Знак процента
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Жизнь в кредит: на что жители Молдовы берут деньги взаймы
Взять кредит на развитие туристического агентства или предприятия в сфере HoReCa у коммерческих банков Молдовы сейчас практически нереально. И все это на фоне отсутствия государственной поддержки бизнесменам. К чему это приведет?

Вместе с тем ипотечное кредитование в стране вовсе не остановилось.

Обо всем этом в беседе с экономическим экспертом Виорелом Гырбу и экспертом по недвижимости Петром Олейником.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале.
Фото: как один Ever Given Суэцкий канал перекрыл
Запад начал новую войну против России. Какие цели он преследует?
Видео: Запад начал новую войну против России. Какие цели он преследует?
Динамика браков и разводов в Молдове
Чего в Молдове больше - свадеб или разводов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться