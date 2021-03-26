"Утро на Sputnik'e": почему молдавские банки перестали выдавать кредиты

На фоне пандемии коронавируса в Молдове стало невозможным не только сохранить бизнес, но и начать его.

Взять кредит на развитие туристического агентства или предприятия в сфере HoReCa у коммерческих банков Молдовы сейчас практически нереально. И все это на фоне отсутствия государственной поддержки бизнесменам. К чему это приведет?

Вместе с тем ипотечное кредитование в стране вовсе не остановилось.

Обо всем этом в беседе с экономическим экспертом Виорелом Гырбу и экспертом по недвижимости Петром Олейником.

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