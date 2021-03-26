Олейник: могут ли граждане Молдовы купить квартиры по льготным ценам

Эксперт по недвижимости проанализировал, сможет ли гражданин со среднестатистическим заработком позволить себе покупку жилья в республике, участвуя в государственной программе Prima casă.

Утро на Sputnik’e Олейник: могут ли граждане Молдовы купить квартиры по льготным ценам

Одной из основных причин, подталкивавших молодых людей покидать родину и искать лучшей доли за рубежом, стала невозможность обзавестись собственной квартирой или домом в Молдове. Многие граждане страны на 5-7 лет уезжали на заработки в Европу или Россию, чтобы накопить необходимую сумму и приобрести недвижимость в столице или в каком-то из районных центров.

Несколько лет назад правительство республики инициировало программу Prima casă ("Первый дом" - ред.), которая, по планам кабмина, могла позволить гражданину на льготных условиях получить кредит и приобрести жилье в рассрочку. Насколько оправдала себя эта программа? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт по недвижимости Петр Олейник.

"Я думаю, что эта госпрограмма в полной мере оправдала себя, дала возможность купить квартиры и дома не только тем людям, которые находились на заработках за границей, но и тем, кто постоянно проживает в Молдове. Не секрет, что и люди, вернувшиеся из-за рубежа, также приобретали недвижимость посредством этого госпроекта", - отметил собеседник. © Sputnik / Miroslav Rotari Программа Prima Casa: 262 человека уже купили себе жилье

Эксперт напомнил: с начала нынешнего года в рамках государственной программы Prima casă было приобретено двести объектов недвижимости. Всего за время существования проекта было куплено 5462 квартиры и дома.

Общая сумма выданных банками кредитов на приобретение жилья в рамках Prima casă составляет 2,75 миллиарда леев, а общая сумма активных гарантий - 1,37 миллиарда леев.

Бенефициаром государственной программы Prima casă может стать гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 50 лет, который официально работает в государственном учреждении или частной компании страны и обладает доходом из официальных источников. Доля первоначального собственного участия составляет 5% от покупной цены жилья.

После запуска Prima Casă-2 в категорию граждан, имеющих право воспользоваться этими льготами, были включены бюджетники. Prima Casă-3 предполагает, что семьи с детьми смогут получать компенсацию от государства на покупку жилья в зависимости от числа несовершеннолетних. Размер компенсации колеблется от 10 до 100% от стоимости жилья. Кредиты предоставляют пять молдавских банков. Под Prima Casă-4 попадают все официально трудоустроенные граждане вне зависимости от рода деятельности.

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