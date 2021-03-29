Гырбу: почему банки в Молдове перестали выдавать ссуды бизнесменам

Ситуация в финансово-кредитной отрасли страны усугубляется: все больше представителей ресторанного бизнеса не могут получить займы от коммерческих банков, а их заведения близки к банкротству.

Утро на Sputnik’e Гырбу: почему банки в Молдове перестали выдавать кредиты бизнесменам

На данный момент Республика Молдова находится в тяжелом экономическом положении. Банки нашей страны больше не предоставляют бизнесменам кредиты для открытия или поддержания на плаву заведений сектора HoReCa – кафе, баров и ресторанов. Аргумент банкиров – ссуды выдавать рискованно в связи с пандемией и возможностью невозврата денежных средств.

Данную ситуацию в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Нужно понимать, что коммерческие банки при выдаче каждого кредита не имеют возможности печатать деньги. Каждый новый кредит – это новые суммы, которые вливаются в экономику", – заявил эксперт.

По словам собеседника, коммерческие банки вправе самостоятельно принимать решения о том, в какие виды бизнеса стоит вкладывать деньги и каким людям можно выдавать кредит. Предприниматели не хотят терять свои средства, а коммерческие банки не желают упустить возможность подзаработать.

"Разумеется, если банк решает не выдавать кредит, то и предпринимателям не нужно давить на них, чтобы получить данный займ. Так как у коммерческого банка есть свои специалисты и отделения, которые занимаются коммерческим анализом. Поэтому, если ответ негативный, то это неспроста", – пояснил собеседник.

Если брать во внимание опыт других стран, правительство находит различные методы для того, чтобы не разрушить бизнес людей. И в кабмине должны понимать: если бизнес будет разрушен, то в скором времени его восстановить невозможно.

Эксперт напомнил: в нашей стране каждый думает о себе, у нас руководят люди, которые не заботятся о населении. А банки Молдовы не обязаны решать экономические проблемы граждан.

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