Манастырлы: Майю Санду могут серьезно подставить

Интригой текущей недели является вопрос о том, сохранится ли в Молдове большинство в высшем законодательном органе либо все же будут назначены досрочные парламентские выборы.

Утро на Sputnik’e Манастырлы: Майю Санду могут серьезно подставить

Многие эксперты, десятилетиями следящие за жизнью в верхах власти, сходятся во мнении, что новый президент Молдовы Майя Санду начала слишком смело продвигать свою политическую линию, выдвинув кандидатом на должность премьер-министра бывшего коллегу по партии "Действие и солидарность" (PAS) Игоря Гросу, за которого не проголосовал ни один из депутатов.

По давно слоившейся традиции в политической жизни интриг гораздо больше, чем во всех остальных сферах. Подставят ли в этой ситуации главу государства ее оппоненты или даже сторонники? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Сергей Манастырлы.

"Неоднократно Санду подставляли, не раз всплывали различные эпизоды и нюансы биографии ее советников. Несмотря на ее попытки представить свою команду в положительном свете, как хороших людей с хорошей репутацией, все они потерпели крах. Всегда найдутся темные пятна в биографии ее советников, а этим фактом могут воспользоваться оппоненты", – завил собеседник.

По словам политолога, в такой ситуации достаточно сложно надеяться на то, что принципиальность и упрямство президента приведут к решению накопившихся серьезных проблем, поскольку лишь разговорами о необходимости скорейшего проведения досрочных парламентских выборов их не решить.

"Я все же считаю, что досрочные парламентские выборы пройдут в этом году, скорее всего, летом. Для того чтобы перехватить рычаги борьбы с пандемией, Майе Санду нужно дееспособное и лояльное правительство", – пояснил Манастырлы.

Ранее, по итогам консультаций с представителями фракций, президент Майя Санду выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры. Однако кандидатура Гросу в парламенте не прошла, после чего Санду начала очередной раунд консультаций с парламентскими фракциями.

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