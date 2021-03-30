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Борис Чеботарь
© Photo : Gloria TUR

Чеботарь: убил ли коронавирус отрасль туризма в Молдове

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Sputnik Молдова
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Одной из наиболее пострадавших от карантинных ограничений пошедшего года в республике стала туристическая отрасль, эксперт рассказал об убытках, а также проанализировал возможность дальнейшего существования этого вида предпринимательской деятельности в стране.

Утро на Sputnik’e
Чеботарь: убил ли коронавирус отрасль туризма в Молдове

Туризм является многоотраслевым сектором экономики в Молдове и в мире, поскольку включает в себя вопросы логистики, транспортные услуги, работу отелей. Отечественные туристические компании до пандемии работали слаженно, и никаких особых нареканий среди молдавских туристов качество туров, организуемых ими, не вызывало.

Пандемия внесла свои существенные коррективы, в значительной степени отразившись на развитии отрасли, фактически вдвое сократив и поток туристов за рубеж, и доходы компаний, многие из которых (небольшие) просто обанкротились. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области туризма Борис Чеботарь.

"Сейчас для некоторых агентств перспективой в работе стала отправка туристов в Египет и в Турцию. Но все равно есть проблемы: желающих отправиться в путешествие мало, а фирм много. И эпидемиологическая составляющая внесла коррективы в желание людей отправляться на отдых", – сказал собеседник.

Путевки в Египет, к примеру, весной этого года были сравнительно дешевы. Но по возвращению с отдыха, тем, кто не хочет пребывать в 14-дневной самоизоляции, необходимо иметь на руках отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в стране пребывания за 72 часа до въезда на территорию республики.

© Photo : Ali Hegazy /Unsplash
Египет снова открывается для туристов, но не для всех

"Многие пьют таблетки перед посадкой в самолет, даже если плохо себя чувствуют, и летят спокойно, заражая вирусом людей там, и здесь", –рассказал Чеботарь.

Специалист по туризму уточнил, что до пандемии традиционным популярным направлением среди молдавских туристов была Болгария. Ранее в этот период года все путевки в эту страну были забронированы на месяцы вперед. В этом году Болгария пока закрыта для граждан Молдовы в связи с опасностью распространения коронавируса, поэтому сложно сказать, удастся в сезоне 2021 года жителям нашей республики отправиться туда, уточнил Чеботарь.

"Мы обзваниваем туристов, которые уже оплатили путевки, и интересуемся: какие у них планы на лето. Многие говорят, что с удовольствием поедут в путешествие, так как устали сидеть дома", – резюмировал собеседник.

По сравнению с общемировой ситуацией в туристической отрасли, можно сказать, что в Молдове она находится не в таком уж удручающем положении. За последние 9 месяцев прошлого года отечественная туриндустрия потеряла всего 50% от былых доходов и турпотока, в то время как на мировом уровне эти показатели составляли до 90-95%. Пандемия коронавируса также поспособствовала тому, что граждане Молдовы больше путешествовали по республике, открывая для себя и своих близких все ее достопримечательности.

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Теги:
состояние, отрасль, Молдова, туризм

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