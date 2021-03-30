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Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
© Sputnik / Антон Денисов

Зубец: назову преимущества сотрудничества Молдовы с Евразийским союзом

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Тема:
Молдова и ЕАЭС (130)
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Российский экономический эксперт проанализировал, какую выгоду извлекла бы республика, если бы шла по пути сближения с ЕАЭС, выстраивая кооперацию с этим наднациональным сообществом по всем направлениям.

Утро на Sputnik’e
Зубец: назову преимущества сотрудничества Молдовы с Евразийским Союзом

Срок действия нулевой таможенной пошлины на ввозимые из Молдовы в РФ фрукты, овощи, вино и подсолнечник истекает 31 марта. 

Льгота действительна для овощей и овощной продукции, свежих яблок, груш и айвы. Она также применяется для ввозимых на территорию России молдавских абрикосов, вишни, черешни, персиков и нектаринов, сливы и терна. Не облагаются пошлиной и семена подсолнечника, виноградные вина и сусло.

Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза
© Sputnik / Владислав Воднев
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Преференциального таможенного режима для импорта из Молдовы в Россию целого ряда товарных категорий добился еще экс-президент страны Игорь Додон, сейчас же ситуация неизвестна, равно, как и непонятно, удастся ли республике достигнуть продления договоренностей по такого рода торговым операциям. 

В свою очередь, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире студии Sputnik Молдова рассказал, что республика могла бы значительно выгоднее сотрудничать с Россией и рядом других государств, если бы началось полноценное ее сближение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

"Экономические отношения с Молдовой лучше бы регулировались, если бы страна входила в единое Евразийское экономическое пространство. Там предусмотрен беспошлинный ввоз товаров между странами, которые входят в это экономическое содружество. Если Молдова хочет обеспечить себе долгосрочные преимущества по беспошлинному доступу на российский рынок, надо думать о том, чтобы влиться в это пространство", – заявил собеседник.

ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Молдова получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая 2018 года, решение руководители стран–членов союза приняли единогласно.

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Тема:
Молдова и ЕАЭС (130)

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Теги:
сотрудничество, ЕС, Молдова

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