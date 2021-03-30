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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": спасет ли Россия экономику Молдовы

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210330/34177901/Utro-na-Sputnike-spaset-li-Rossiya-ekonomiku-Moldovy.html

Срок действия нулевой таможенной пошлины на ввозимые из Молдовы в РФ фрукты, овощи, вино и подсолнечник истекает 31 марта – что будет дальше.

Продлят ли власти России нулевые таможенные пошлины на молдавскую продукцию, заинтересована ли в этом РФ, является ли это дружественным жестом или рычагом влияния на Молдову. Страдает ли экономика России, и насколько, от нулевых таможенных пошлин и чего больше в этой ситуации – экономики или политики – обо всем этом ведущий программы беседует с профессором, президентом Вольного экономического общества России, доктором экономических наук экспертом Российской академии наук, почетным доктором РЭУ имени Г. В. Плеханова Сергеем Бодруновым и проректором Финансового университета при Правительстве РФ Алексеем Зубцом.

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