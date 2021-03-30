Бодрунов: у Молдовы появился особый шанс для выстраивания отношений с Россией

Пока Запад разговаривает с Москвой на языке санкций, у Кишинева есть реальный шанс упрочить свои позиции на рынках России, считает эксперт.

Утро на Sputnik’e Бодрунов: у Молдовы появился особый шанс для выстраивания отношений с Россией

О том, что у РФ нет отношений с ЕС как с организацией, ранее заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров. По его словам, именно Брюссель уничтожил эту кооперацию. При этом, как подчеркнул министр, Москва всегда готова восстановить эти связи.

Между тем, пока Брюссель разговаривает с Москвой на языке расширяющихся санкций, у официального Кишинева появился уникальный шанс наладить максимально выгодную торгово-экономическую кооперацию с Россией. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил профессор, президент Вольного экономического общества России, доктор экономических наук, эксперт Российской академии наук, почетный доктор РЭУ имени Г. В. Плеханова Сергей Бодрунов, отвечая на вопрос, продлят ли власти России нулевые таможенные пошлины на молдавскую продукцию, и заинтересована ли в этом РФ.

"Сохранение пошлин – это важная вещь. Российский рынок с удовольствием примет молдавскую продукцию, многие ее помнят. Взрослое поколение помнит о Молдове как о дружеской республике и психологически переносит эти воспоминания на продукцию страны, тем более, что молдавские товары всегда были хорошего качества", – заявил экономист.

По словам собеседника, Россия обращает внимание на экономическое развитие Молдовы. У российского народа, по утверждению Бодрунова, всегда будет теплое отношение к Молдове. Как отметил собеседник, с экономической точки зрения РФ всегда была за сотрудничество, партнерство и оказание помощи стране и молдавскому народу.

"Это абсолютно правильное развитие отношений. Большой сосед всегда должен помогать более малому. Потому что с соседями надо жить так, чтобы были созданы комфортные условия сосуществования", – объяснил специалист.

Но эксперт назвал и ряд камней преткновения, мешающих развитию максимально выгодных двусторонних отношений. Прежде всего для выстраивания взаимовыгодной кооперации необходима воля молдавского народа, а также взвешенная, дальновидная позиция руководства страны, президента республики.

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