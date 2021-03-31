Колацки: почему нынешний состав парламента Молдовы надо распустить

Утро на Sputnik’e Колацки: почему парламент Молдовы надо распустить

Президент Молдовы Майя Санду направила запрос в Конституционный Суд по возможности роспуска парламента после двух неудавшихся попыток утверждения правительства. Политолог Анжела Колацки в эфире студии Sputnik Молдова проанализировала, почему парламент следует отправить в отставку.

"Парламент должен быть распущен. Хотя проведение досрочных выборов очень опасно для некоторых парламентских партий. Но избежать их вряд ли удастся, а достигать компромисса депутатам следовало еще год назад", - заявила собеседница.

По словам эксперта, время для достижения компромисса между ведущими парламентскими фракциями уже безвозвратно упущено, но и от досрочных выборов гражданам не следует ожидать перемен к лучшему, поскольку представители молдавского политического класса доказали неоднократно, что консенсус - это не их отличительная черта.

"Следующий парламент будет обладать легитимностью и репрезентативностью, чего уже нет у нынешнего состава высшего законодательного органа страны. Надеюсь, что в следующем парламенте не будет перебежчиков. Во всяком случае к этому все и идет", - уточнила политолог. © Sputnik / Rodion Proca Шаповалов: кто и как влияет на политику Майи Санду

Колацки напомнила: все партии, которые сейчас участвуют в политической борьбе, совершенно друг другу не доверяют. Такого рода соглашения приведут либо к совершенно непредсказуемой политической конфигурации, либо к большему углублению кризиса во власти, в состоянии которого страна находится уже почти три месяца.

"К сожалению, за все нужно платить: временем, эмоциями, денежными средствами и, самое страшное, что иногда и человеческими судьбами", - резюмировала собеседница.

Напомним, что глава фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Корнелиу Фуркулицэ обратился в Конституционный суд, уведомив инстанцию об отсутствии обстоятельств для роспуска парламента.

В обращении сказано о некорректном характере действий главы государства, которая имитировала намерение утвердить правительство, а также о фактическом обращении кандидата в премьер-министры Натальи Гаврилицы не предоставлять вотум доверия кабмину под ее руководством.

В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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