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Экономист Татьяна Ларюшина.
© Photo : Российский совет по международным делам

Ларюшина: политики поставили на кон жизни граждан Молдовы

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (375)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210331/34191235/chto-dadut-moldavskoy-ekonomike-i-narodu-dosrochnye-vybory.html

Затянувшийся политический кризис крайне негативно отражается и на состоянии экономики республики, эксперт проанализировала, стоит ли ждать улучшений, если состав высшего законодательного органа страны будет полностью обновлен.

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На фоне ожесточенной борьбы между парламентским большинством, выступающим за необходимость наведения порядка в стране, и президентом, который всеми силами стремится добиться досрочных выборов, о состоянии экономики, похоже, мало кто заботится. Хотя проблем достаточно, и они требуют незамедлительного решения.

Обозреватель студии Sputnik Молдова поинтересовался у специалиста: какой сценарий наиболее приемлем для поддержания национальной экономики – досрочные выборы или все же сохранение нынешнего состава парламента и утверждение нового кабмина? Ответ на вопрос дала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

"Вариантов нет, однозначно этот парламент не способен проводить реформы, которые необходимы для решения самых острых экономических вопросов для Молдовы. В первую очередь необходимо изменить структуру экономики страны для преодоления ужасающей бедности населения", – сказала собеседница.

По словам эксперта, одной из срочных мер для преодоления кризиса также является реформа системы здравоохранения, поскольку опасность коронавируса нового типа и необходимость борьбы с ним будут актуальны в течение ближайших нескольких лет. Экономист напомнила: если анализировать на несколько шагов вперед позиции противоборствующих в политике сторон, принципиальным является поддержка парламентом правительства, его инициатив. 

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© Sputnik / Rodion Proca
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"В контексте сверхсложной ситуации в связи с COVID-19 молдавские политики рискуют человеческими жизнями. Они не прибегают к структурным реформам, поскольку в краткосрочной перспективе боятся потерять свой имидж перед избирателем. Как правило, политики расплачиваются своими рейтингами, поэтому не проявляют воли для досрочных выборов", – заключила собеседница.

В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Игоря Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

С 30 ноября 2020-го в стране ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз было решено, что оно будет действовать до 18 апреля.

Однако в среду, 31 марта, парламент принял решение об объявлении режима ЧП на всей территории Республики Молдова.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (375)

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Теги:
экономика, Молдова, досрочные выборы

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