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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": ЧП – спасение людей или парламентского большинства

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210401/34210467/Utro-na-Sputnike-ChP--spasenie-lyudey-ili-parlamentskogo-bolshinstva.html

Политическая борьба в стране идет параллельно пандемии, и жизни людей, увы, давно стали разменной монетой.

Насколько искренни молдавские политики в своем желании сдержать распространение коронавируса нового типа? Депутаты "цепляются за кресла" или переживают о гражданах страны? Могут ли досрочные парламентские выборы в Молдове усугубить эпидемиологическую ситуацию? Почему вакцина стала очередным геополитическим "пряником"? Обо всем этом автор и ведущий программы Сергей Цуркану беседует с политологом Яном Лисневским и членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богданом Безпалько.

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