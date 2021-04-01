"Утро на Sputnik'e": ЧП – спасение людей или парламентского большинства

Насколько искренни молдавские политики в своем желании сдержать распространение коронавируса нового типа? Депутаты "цепляются за кресла" или переживают о гражданах страны? Могут ли досрочные парламентские выборы в Молдове усугубить эпидемиологическую ситуацию? Почему вакцина стала очередным геополитическим "пряником"? Обо всем этом автор и ведущий программы Сергей Цуркану беседует с политологом Яном Лисневским и членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богданом Безпалько.

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