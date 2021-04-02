Лисневский: объясню, для чего в Молдове ввели чрезвычайное положение

По официальной версии, ЧП в республике ввели для противодействия быстрому распространения коронавируса, хотя политолог усмотрел в этом решении парламентариев иные мотивы.

Утро на Sputnik’e Лисневский: объясню, для чего в Молдове ввели чрезвычайное положение

В Молдове с 1 апреля вступил в действие режим чрезвычайного положения, которое продлится до 30 мая. Депутаты молдавского парламента решили ввести режим ЧП из-за коронавируса нового типа.

Тем не менее политический аналитик Ян Лисневский заявил в эфире студии Sputnik Молдова, что ограничения, принятые парламентариями, стали не случайными и носят не только противовирусный характер.

"Чрезвычайное положение на данный момент было введено и для того, чтобы дать больше полномочий правительству, чтобы кабмин не был вынужден каждый раз обращаться к парламенту. Введенное ЧП еще раз доказывает, что в очередной раз, когда правительство будет выходить с какими-то поправками и вопросами, это все будет политизировано", – заявил собеседник.

По словам эксперта, по самым острым вопросам в стране, требующим экстренного решения, политикам все сложнее будет приходить к компромиссу, поскольку каждая парламентская партия и каждый политик будут всеми силами пытаться показать свою заботу о гражданах в условиях пандемии и ЧП, но каких-либо исследований того, какие ограничительные меры необходимо принимать, а какие не стоит, депутаты проводить не будут.

"Во избежание углубления политического кризиса в республике парламент и пришел к необходимости объявления чрезвычайного положения в стране", – подытожил политолог.

В среду, 31 марта, когда в Молдове было введено ЧП, исполняющий обязанности премьер-министра республики Аурелиу Чокой, представляя в парламенте доводы в пользу новых ограничительных мер, обратил внимание на то, что уровень заболеваемости в несколько раз превысил базовый показатель, на основе которого объявляется "красный код" эпидемиологической опасности.

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