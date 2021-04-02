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Михаил Пойсик.
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Пойсик: пойдет ли вновь Россия навстречу Молдове

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В последний день марта истек срок нулевых таможенных пошлин на экспорт ряда товарных категорий молдавской плодоовощной продукции на российский рынок, эксперт проанализировал: пойдет ли вновь Москва навстречу Кишиневу и продлит ли эти торговые преференции.

Утро на Sputnik’e
Пойсик: пойдет ли вновь Россия навстречу Молдове

Российский кабмин уже единожды ранее продлил срок действия нулевой таможенной пошлины на ввозимые из Молдовы в РФ фрукты, овощи, вино и подсолнечник с 31 декабря до 31 марта, соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Виноград
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно документу нулевая ставка действовала до 31 марта для овощей, свежих яблок, груш и айвы. Она также устанавливается для ввозимых на территорию России молдавских абрикосов, вишни, черешни, персиков и нектаринов, сливы и терна. Семена подсолнечника, виноградные вина и сусло тоже не облагались таможенной пошлиной.

Пойдет ли руководство России вновь на предоставление торговых поблажек для молдавских сельхозпроизводителей? Об этом в эфире студии Sputnik рассказал экономический эксперт Михаил Пойсик.

"Я думаю, что Россия продлит нулевые таможенные пошлины по ряду товарных категорий для Молдовы, поскольку в Москве хотят сохранить с нами те добрососедские отношения. Доля молдавского импорта в общем показателе по завозу товаров в Россию составляет менее 1 процента", - заявил собеседник.
КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
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По словам эксперта, для молдавских аграриев такая преференция, разумеется, выгодна. Как пояснил Пойсик, все, что входит в импортную пошлину, а это, как правило, для сельхозпродукции в пределах плюс-минус 10% в зависимости от вида товаров, - это просто потеря для экспортеров.

"То есть необходимо заложить расходы на эту пошлину, а это чистые потери молдавских аграриев", – отметил эксперт.

Преференции в виде освобождения от таможенной пошлины Молдова получила в 2018 году. Это произошло благодаря соответствующим договоренностям между российским лидером Владимиром Путиным и экс-президентом республики Игорем Додоном.

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Теги:
экономика, торговля, отношения, Молдова, Россия

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