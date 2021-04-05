Андриевский: ЧП в Молдове - необходимость или политика

Политический аналитик усмотрел во введении чрезвычайного положения в республике и иные мотивы, кроме борьбы с распространением коронавируса.

Утро на Sputnik’e Андриевский: чрезвычайное положение в Молдове действует лишь на бумаге

В Молдове с 1 апреля вступает в действие режим чрезвычайного положения, который продлится до 30 мая. Депутаты молдавского парламента решили ввести его в стране из-за коронавируса нового типа.

Но политический аналитик Виталий Андриевский в эфире студии Sputnik Молдова усомнился в том, что лишь благородные мотивы борьбы с COVID-19 стали главным аргументом в принятии депутатами высшего законодательного органа страны соответствующего решения.

"Официально ЧП действует до 30 мая. Но стоит пройтись по улице, и понимаешь, что фактически никакого чрезвычайного положения в Молдове нет. Более того, исполняющий обязанности премьер-министра прямо сказал, что никакого плана у них нет. Понятно, почему объявили ЧП, - чтобы отодвинуть дату выборов", - заявил собеседник.

По словам эксперта, к сожалению, реальных и серьезных мер по противодействию распространения COVID-19 предприниматься не будет, а ограничительные моменты для граждан страны будут действовать лишь на бумаге.

"Единственным реальным запретом становится ограничение проведения до 30 мая выборов и референдумов. На самом деле серьезные ограничительные меры действуют во Франции, где во многих городах объявлен комендантский час, в Словении, где запрещено проводить службы в церквях, в Киеве, где в общественный транспорт можно попасть по спецпропускам", - сказал Андриевский.

Эксперт настаивает: для предотвращения коронавируса в Молдове следовало бы принимать более жесткие меры, поскольку многие граждане продолжают игнорировать карантинные меры безопасности, ходят без защитных масок, халатно относятся к мерам личной гигиены, не обрабатывая руки санитайзерами.

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