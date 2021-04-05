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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": Почему Майя Санду не опротестовала режим ЧП

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Новые меры борьбы с пандемией в Молдове вызывают вопрос – достаточно ли их, чтобы справиться с проблемой.

Чрезвычайное положение будет действовать в Молдове до 30 мая 2021 года. Насколько это решение оправданно с точки зрения борьбы с пандемией коронавируса нового типа в Молдове?

Комендантский час в Кишиневе
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Как прошел первый комендантский час — были ли нарушения на улицах столицы

Кому на руку ЧП в стране? И не является ли циничным использование жизней людей в политической борьбе?

А также – что такое "новая нормальность"? Обо всем этом – в беседе с политологом Владимиром Брутером и главным редактором журнала "Россия в глобальной политике", директором по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федором Лукьяновым.

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