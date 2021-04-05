20:12 05 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.29
  • USD18.07
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.65
Поиск
Вячеслав Бербека
© Photo : Facebook / Perspective of a European future for the Moldova regions

Бербека: оспорит ли Санду введение в Молдове чрезвычайного положения

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
163 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/02/34236651.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210405/34266920/vvedenie-che-pe-posledniy-shans-otlozhit-dosrochnye-vybory.html

Эксперт озвучил свою позицию относительно проведения досрочных выборов в высший законодательный орган республики и склонился к мнению, что чрезвычайное положение в стране было введено не только по эпидемическим мотивам, но и было "замешано" на политике.

Утро на Sputnik’e
Бербека: введение ЧП - последний шанс отложить досрочные выборы

После двух неудавшихся попыток утверждения правительства глава государства Майя Санду обратилась в Конституционный суд республики с запросом о возможности роспуска парламента и проведения в стране досрочных выборов в высший законодательный орган.

Здание парламента РМ
© Sputnik / Mihai Caraus
Эксперт: досрочные выборы "во время чумы" станут катастрофой

Если следовать букве закона, формально Санду обладает такими полномочиями, но практически она не ограничена в возможности прислушаться к воле парламентского большинства и выдвинуть нового кандидата в премьер-министры в третий раз и далее.

Политический аналитик Вячеслав Бербека в эфире студии Sputnik Молдова проанализировал сложившуюся в верхах власти ситуацию и назвал причины, по которым парламентарии проголосовали на минувшей неделе за введение в стране чрезвычайного положения.

"Если Конституционным судом будет принято решение о том, что досрочные выборы можно проводить, то, с моей точки зрения, введение ЧП - последний шанс для парламентских партий, выступающих против такой инициативы, отсрочить волеизъявление народа", - сказал собеседник.

Игорь Додон после консультаций с президентом страны Майей Санду
© Photo : Miroslav Rotari
Заявление Додона после отказа Дурлештяну стать премьер-министром страны
По словам эксперта, президент Санду не выступала против ЧП и не оспаривала такую инициативу депутатов, поскольку еще две недели назад на заседании Высшего совета безопасности Молдовы сама ратовала за введение тотального локдауна, вызванного опасностью распространения коронавируса.

"Если же чрезвычайное положение не будет заключаться в строгих ограничительных мерах, Санду вполне может оспорить такое решение депутатов. Хотя ее в таком случае могут обвинить в том, что в сложных эпидемических условиях Санду думает только о личных политических амбициях", - добавил собеседник.

По мнению Бербеки, Санду в условиях введенного ЧП лучше занимать нейтральную позицию и не вмешиваться в решение правящего парламентского большинства, чтобы не навредить своему политическому рейтингу.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

ПСРМ: 100 дней президентства Санду можно описать одним словом "разочарование"
"Утро на Sputnik'e": Почему Майя Санду не опротестовала режим ЧП
Спикер парламента Молдовы обратилась к генсеку СЕ по поводу действий Санду
Теги:
запрос, КС, Майя Санду, парламент, досрочные выборы

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
В одном из кишиневских кафе посетители могут посидеть за ождним столом с кошками.
Фото: гладь, чеши, люби - котокафе в Кишиневе
Spain: Barcelona police evict beachgoers breaching COVID restrictions
Видео: долой с пляжа - испанская полиция разогнала нарушителей эпидправил
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться