Бербека: оспорит ли Санду введение в Молдове чрезвычайного положения

После двух неудавшихся попыток утверждения правительства глава государства Майя Санду обратилась в Конституционный суд республики с запросом о возможности роспуска парламента и проведения в стране досрочных выборов в высший законодательный орган.
Если следовать букве закона, формально Санду обладает такими полномочиями, но практически она не ограничена в возможности прислушаться к воле парламентского большинства и выдвинуть нового кандидата в премьер-министры в третий раз и далее.
Политический аналитик Вячеслав Бербека в эфире студии Sputnik Молдова проанализировал сложившуюся в верхах власти ситуацию и назвал причины, по которым парламентарии проголосовали на минувшей неделе за введение в стране чрезвычайного положения.
"Если Конституционным судом будет принято решение о том, что досрочные выборы можно проводить, то, с моей точки зрения, введение ЧП - последний шанс для парламентских партий, выступающих против такой инициативы, отсрочить волеизъявление народа", - сказал собеседник.
"Если же чрезвычайное положение не будет заключаться в строгих ограничительных мерах, Санду вполне может оспорить такое решение депутатов. Хотя ее в таком случае могут обвинить в том, что в сложных эпидемических условиях Санду думает только о личных политических амбициях", - добавил собеседник.
По мнению Бербеки, Санду в условиях введенного ЧП лучше занимать нейтральную позицию и не вмешиваться в решение правящего парламентского большинства, чтобы не навредить своему политическому рейтингу.
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