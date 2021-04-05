Бербека: оспорит ли Санду введение в Молдове чрезвычайного положения

Эксперт озвучил свою позицию относительно проведения досрочных выборов в высший законодательный орган республики и склонился к мнению, что чрезвычайное положение в стране было введено не только по эпидемическим мотивам, но и было "замешано" на политике.

Утро на Sputnik’e Бербека: введение ЧП - последний шанс отложить досрочные выборы

После двух неудавшихся попыток утверждения правительства глава государства Майя Санду обратилась в Конституционный суд республики с запросом о возможности роспуска парламента и проведения в стране досрочных выборов в высший законодательный орган.

Если следовать букве закона, формально Санду обладает такими полномочиями, но практически она не ограничена в возможности прислушаться к воле парламентского большинства и выдвинуть нового кандидата в премьер-министры в третий раз и далее.

Политический аналитик Вячеслав Бербека в эфире студии Sputnik Молдова проанализировал сложившуюся в верхах власти ситуацию и назвал причины, по которым парламентарии проголосовали на минувшей неделе за введение в стране чрезвычайного положения.

"Если Конституционным судом будет принято решение о том, что досрочные выборы можно проводить, то, с моей точки зрения, введение ЧП - последний шанс для парламентских партий, выступающих против такой инициативы, отсрочить волеизъявление народа", - сказал собеседник.

По словам эксперта, президент Санду не выступала против ЧП и не оспаривала такую инициативу депутатов, поскольку еще две недели назад на заседании Высшего совета безопасности Молдовы сама ратовала за введение тотального локдауна, вызванного опасностью распространения коронавируса.

"Если же чрезвычайное положение не будет заключаться в строгих ограничительных мерах, Санду вполне может оспорить такое решение депутатов. Хотя ее в таком случае могут обвинить в том, что в сложных эпидемических условиях Санду думает только о личных политических амбициях", - добавил собеседник.

По мнению Бербеки, Санду в условиях введенного ЧП лучше занимать нейтральную позицию и не вмешиваться в решение правящего парламентского большинства, чтобы не навредить своему политическому рейтингу.

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