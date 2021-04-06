Изаксон: почему кишиневцы убивали кишиневцев

Страшная дата в истории: 118 лет назад произошло беспрецедентное событие — погром евреев. Трагедия длилась два дня, пока не была подавлена войсками.

Утро на Sputnik’e Изаксон: почему кишиневцы убивали кишиневцев

Во время трагических событий начала прошлого века было убито около 50 человек, искалечено 586 граждан различных национальностей, повреждено около трети всех каменных домостроений города.

За это время та часть Кишинева, где проживали евреи, подверглась нападению толпы и разрушению. Благодаря добропорядочным горожанам и добровольной пожарной команде во главе с Михаилом Чекеруль-Кушем жертв погрома оказалось не так много, как могло бы быть.

Почему в Кишиневе в 1903 году произошло трагическое событие и что послужило причиной расправ над ни в чем не повинными людьми? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал раввин еврейской общины республики Шимшон Изаксон.

"Я думаю, что в какой-то мере та крупица неприязни имела место везде. И достаточно было просто искры, чтобы эта трагедия произошла. Так было и в Кишиневе с публикациями Крушевана, которые нагнетали эту ненависть и агрессию", - отметил собеседник.

По словам раввина, отсутствие оперативных действий властей Бессарабии создали предрассудки у людей о том, что можно крушить и громить еврейские дома в течение трех дней.

"Те события накладывают колоссальную ответственность на нынешнюю молдавскую власть, чтобы такие трагедии не повторялись, поскольку кишиневский погром тому яркий пример", - подытожил Изаксон.

Днем 7 апреля погром был подавлен силами городского гарнизона. Во время беспорядков было повреждено 1500 домов. События и последствия погрома в Кишиневе описал Владимир Короленко в своем произведении "Дом № 13-й". Еврейская община Молдовы ежегодно проводит памятные мероприятия, посвященные страшным событиям 1903 года.

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