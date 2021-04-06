Брутер: Майя Санду и введение чрезвычайного положения в Молдове

Политолог-международник объяснил, почему глава государства Майя Санду не обжаловала в судебном порядке решение парламентского большинства о введении в республике ЧП в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.

Утро на Sputnik’e Брутер: Майя Санду и введение чрезвычайного положения в Молдове

Одной из главных целей нынешнего президента страны Майи Санду и лояльной к ней партии "Действие и солидарность" (PAS) было провоцирование и организация досрочных выборов в парламент. Этого не скрывала ни сама президент, ни депутаты, ни руководство правой партии.

В частности, Санду обратилась в Конституционный суд республики с запросом о возможности роспуска парламента и организации досрочного волеизъявления народа, после того как дважды в стенах высшего законодательного органа депутаты не утвердили предложенные ею кандидатуры на должность премьер-министра.

Но на пути Санду и ее сторонников встало чрезвычайное положение, которое ввели представители правящего парламентского большинства в связи с опасностью дальнейшего распространения коронавируса и усугубления эпидемической ситуации. Согласно действующему законодательству в условиях ЧП роспуск парламента становится невозможным.

Почему Санду не оспорила в Конституционном суде такое решение парламентариев? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт Института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер.

"Я думаю, что она понимает, что, если сделает это, будет выглядеть как человек, ответственный за десятки смертей в республике. Обжаловать такое решение депутатов она, конечно, может. Просто с точки зрения общества это будет выглядеть как кощунство. Как можно брать на себя ответственность, что твои соотечественники умерли от коронавируса?" - заявил собеседник. © Sputnik / Miroslav Rotari Дайджест недели: основные угрозы для президента Майи Санду

По словам эксперта, если парламентское большинство и временное правительство республики сделали что-то не так, то через два месяца все понесут коллективную ответственность. Но основная вина, по мнению Брутера, будет лежать на тех людях, которые сознательно мешают парламенту и кабмину взять ситуацию с распространением COVID-19 под контроль.

Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа.

На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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