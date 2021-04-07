Цэрану: почему Воронин проиграл 7 апреля 2009 года

Эксперт рассказал, в чем просчитался третий президент страны Владимир Воронин, и почему он потерял власть, не уследив за эскалацией политических событий в республике.

Утро на Sputnik’e Цэрану: почему Воронин проиграл 7 апреля 2009 года

В этом году исполняется ровно 12 лет с того момента, как 7 апреля 2009 года тысячи молодых людей были организованно выведены на площадь или отпущены прямо с уроков, как по команде, преподавателями и директорами учебных заведений. А другие тысячи получили сообщения в мессенджерах, что надо бросить все и спешить в центр столицы, где происходит нечто очень интересное.

Что было дальше, многие граждане страны помнят: разгром президентского дворца, подожженный и пылающий парламент, водружение в центре столицы флага другого государства.

Почему тогда власть оказалась фактически беспомощной перед толпами беснующихся, а президент именно в тот день потерял властные рычаги? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Анатол Цэрану.

"Падение Партии коммунистов и ее уход от власти был предопределен тем, что они на тот момент уже исчерпали свои возможности. Но им помогли уйти с политической сцены. И сделали это те люди, которые "вызрели" внутри этой партии", – заявил собеседник.

По словам эксперта, Владимир Плахотнюк и другие политики, которые фактически отстранили ПКРМ от власти, являются детьми той системы, которая была выстроена третьим президентом страны Владимиром Ворониным.

"Эта "молодая поросль" превзошла своих "отцов-основателей". Плахотнюк попросту переиграл Воронина в политической борьбе. Воронин же представлял, что будет президентом страны еще долго. А оказалось, что человек, который находился постоянно в тени, его переиграл и установил тот политический режим, который существовал в Молдове еще 10 лет", – заключил Цэрану.

После выборов в парламент Молдовы 7 апреля 2009 года были организованы акции протеста против победы правившей на тот момент Партии коммунистов. Оппозиционеры заявили о фальсификациях, но международные наблюдатели не увидели серьезных нарушений и назвали выборы легитимными. Протесты переросли в массовые беспорядки в Кишиневе, в ходе которых несколько сотен человек получили ранения, в том числе пострадали более сотни полицейских.

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