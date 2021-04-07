Пойсик: молдавской власти надо срочно договариваться с Россией

Экономический эксперт рассказал, какие потери могут понести отечественные сельхозпроизводители после того, как истек срок нулевых таможенных пошлин на экспорт молдавской аграрной продукции на российский рынок.

Утро на Sputnik’e Пойсик: молдавской власти надо срочно договариваться с Россией

Российский кабмин уже однажды продлевал срок действия нулевой таможенной пошлины на ввозимые из Молдовы в РФ фрукты, овощи, вино и подсолнечник с 31 декабря до 31 марта. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, нулевая ставка действовала до 31 марта для овощей, свежих яблок, груш и айвы. Она также была установлена для ввозимых на территорию России молдавских абрикосов, вишни, черешни, персиков, нектаринов, сливы и терна. Семена подсолнечника, виноградные вина и сусло тоже не облагались таможенной пошлиной.

Сейчас ситуация изменилась. Как поведут себя представители правительства республики и как введение таможенных пошлин может отразиться на аграриях из нашей страны? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Михаил Пойсик.

"Пока молдавская власть, особенно президент, не будет проявлять к этому вопросу интерес, ничего не изменить. Власть должна быть готова к таким переговорам. Но даже если не пойдет на них, это никак не повлияет на бюджет, поскольку доля поставок продукции из Молдовы в общем показателе российского импорта занимает всего около одного процента", - подчеркнул собеседник.

По словам эксперта, если официальная власть не пойдет на переговоры по этому вопросу с российской стороной, молдавские сельхозпроизводители рискуют потерять перспективный для них рынок РФ. И для опасений есть основания: даже с нулевыми таможенными пошлинами, по словам Пойсика, наша продукция была на грани конкурентоспособности, поскольку качество по ряду товарных категорий оставляло желать лучшего. Теперь же, если беспошлинный режим не будет продлен, молдавскую нишу на российском рынке займут товары более высокого качества, которые продаются по похожей цене.

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