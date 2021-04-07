"Утро на Sputnik'e": кто победил в Молдове 7 апреля 2009 года

Известные события, отодвинувшие от власти в стране Партию коммунистов, до сих пор по-разному трактуются в экспертном сообществе.

Какие уроки усвоили власти в Молдове после событий 7 апреля 2009 года? Кто получил политические очки, а кто – экономические и финансовые бонусы от этих событий? Прошла ли молдавская демократия испытание на прочность?

А также – как отразится на экономике Молдовы то, что РФ не продлила режим нулевых пошлин на отдельную молдавскую продукцию, и почему российские эксперты высоко оценили молдавское вино? Обо всем этом в беседе с политологами Сергеем Манастырлы и Анатолием Цэрану, а также экономистом Михаилом Пойсиком и российским частным сомелье Сергеем Поповым.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova