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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": кто победил в Молдове 7 апреля 2009 года

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210407/34286990/utro-na-sputnike-kto-pobedil-v-moldove-7-aprelya-2009-goda.html

Известные события, отодвинувшие от власти в стране Партию коммунистов, до сих пор по-разному трактуются в экспертном сообществе.

Какие уроки усвоили власти в Молдове после событий 7 апреля 2009 года? Кто получил политические очки, а кто – экономические и финансовые бонусы от этих событий? Прошла ли молдавская демократия испытание на прочность?

А также – как отразится на экономике Молдовы то, что РФ не продлила режим нулевых пошлин на отдельную молдавскую продукцию, и почему российские эксперты высоко оценили молдавское вино? Обо всем этом в беседе с политологами Сергеем Манастырлы и Анатолием Цэрану, а также экономистом Михаилом Пойсиком и российским частным сомелье Сергеем Поповым.

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