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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": станет ли пандемия концом свобод, и что ждет восток Украины

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Ограничительные меры, принятые во многих странах ЕС для борьбы с коронавирусом нового типа, и права человека – как это сочетается.

Европейская цивилизация зиждется на личных свободах. Пандемия коронавируса сломала привычный жизненный уклад, и, что печальнее всего, конца карантинам и ограничениям пока не видно. Не станет ли пандемия тем, что разрушит основы современной Европы?

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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А также – восток Украины продолжает оставаться очагом напряженности и, увы, ситуация там, похоже, усугубляется. Как это может отразиться на Молдове?

Обо всем этом в беседе с Владимиром Шаповаловым, заместителем директора Института истории и политики МПГУ, членом правления Российской ассоциации политической науки и Екатериной Шумицкой, научным сотрудником Отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН.

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