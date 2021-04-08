"Утро на Sputnik'e": станет ли пандемия концом свобод, и что ждет восток Украины

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Сергей Цуркану. Sputnik Молдова
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Ограничительные меры, принятые во многих странах ЕС для борьбы с коронавирусом нового типа, и права человека – как это сочетается.
Европейская цивилизация зиждется на личных свободах. Пандемия коронавируса сломала привычный жизненный уклад, и, что печальнее всего, конца карантинам и ограничениям пока не видно. Не станет ли пандемия тем, что разрушит основы современной Европы?
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REUTERS / Fabrizio Bensch
А также – восток Украины продолжает оставаться очагом напряженности и, увы, ситуация там, похоже, усугубляется. Как это может отразиться на Молдове?
Обо всем этом в беседе с Владимиром Шаповаловым, заместителем директора Института истории и политики МПГУ, членом правления Российской ассоциации политической науки и Екатериной Шумицкой, научным сотрудником Отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН.
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