Шаповалов: что ждет Молдову при эскалации украинского конфликта

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки рассказал о том, чем чреваты для региона военные действия в центре Европы.

Утро на Sputnik’e Шаповалов: что ждет Молдову при эскалации украинского конфликта

Эскалация украинского конфликта может привести к серьезным последствиям во всем регионе – такое мнение в эфиревысказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

"Нужно рассматривать весь черноморский регион в контексте Молдова-Украина-Беларусь. Мы видим, что на эти страны в последние годы оказывается очень активное давление Запада", – заявил эксперт.

Западные страны попытаются усилить свое влияние на постсоветском пространстве, уверяет политолог.

"Если Украина превратится в активный фронт противостояния Запада и России, то это не может не сказаться на ситуации в Молдове, где мы сейчас наблюдаем активное геополитическое противостояние различных сил. Мы видим воздействие на Молдову со стороны США, Румынии и даже Турции", – сказал Шаповалов.

Эксперт не исключает, что самому существованию молдавского государства грозит опасность.

"В случае обострения кризиса воздействие США и Румынии на Молдову усилится. Возможно, что это давление будет фатальным для молдавской государственности, которая и сейчас переживает сложные времена. Ситуация в значительной степени зависит от того, что происходит к востоку от Молдовы", – заключил собеседник.

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