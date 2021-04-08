Шаповалов: что ждет Молдову при эскалации украинского конфликта

"Нужно рассматривать весь черноморский регион в контексте Молдова-Украина-Беларусь. Мы видим, что на эти страны в последние годы оказывается очень активное давление Запада", – заявил эксперт.
Западные страны попытаются усилить свое влияние на постсоветском пространстве, уверяет политолог.
"Если Украина превратится в активный фронт противостояния Запада и России, то это не может не сказаться на ситуации в Молдове, где мы сейчас наблюдаем активное геополитическое противостояние различных сил. Мы видим воздействие на Молдову со стороны США, Румынии и даже Турции", – сказал Шаповалов.
Эксперт не исключает, что самому существованию молдавского государства грозит опасность.
"В случае обострения кризиса воздействие США и Румынии на Молдову усилится. Возможно, что это давление будет фатальным для молдавской государственности, которая и сейчас переживает сложные времена. Ситуация в значительной степени зависит от того, что происходит к востоку от Молдовы", – заключил собеседник.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>