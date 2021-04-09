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"Утро на Sputnik'e": Секреты производства вакцины "Спутник V"

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (97)
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https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210409/34313187/Utro-na-Sputnike-Sekrety-proizvodstva-vaktsiny-Sputnik-V.html

Насколько дорог, наукоемок и сложен процесс производства российской вакцины от коронавируса нового типа.

Как именно производят российскую вакцину "Спутник V"? Насколько это сложно и какие для этого нужны человеческие и технологические ресурсы? Возможно ли ее производство в больших объемах? А также существуют ли резервы у молдавской экономики на фоне затянувшейся пандемии? Об этом расскажут российский вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн и экономический эксперт Галина Шеларь.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (97)

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