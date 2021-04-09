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Анатолий Альтштейн
© Photo : из личного архива Анатолия Альштейн

Альтштейн: возможно ли производить вакцину "Спутник V" в Молдове

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
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Российский вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о сложностях производства вакцин.

Утро на Sputnik’e
Альтштейн: возможно ли производить вакцину "Спутник V" в Молдове

Молдова серьезно отстает в вакцинации против коронавируса от развитых стран. Возможно ли наладить производство вакцин в самой Молдове – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил российский вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Я бы не дал положительный ответ. Насколько я знаю, в Молдове не производились другие вакцины, у меня вызывает сомнение развитие вирусологии в Молдове", – сказал ученый.

Молдове проще покупать вакцину, а не изготавливать ее, уверен эксперт.

"Должны быть квалифицированные вирусологи, нужно подготовить лаборантов, это все занимает время. Если в Молдове уже нет готовой промышленности, то целесообразней эту вакцину покупать у других стран, где это развито", – отметил Альтштейн.

Шприц и ампула в руках медика
© Fotolia / BillionPhotos.com
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Производство вакцин — это весьма наукоемкий процесс и быстро его наладить не получится.

"Главные страны - производители вакцин – это Китай, Индия, Россия, Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия. США имеют грандиозную промышленность в этом отношении. Молдове нецелесообразно делать свое производство вакцин. Специалистов, конечно, можно подготовить, но это занимает время", – резюмировал собеседник.

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