"Утро на Sputnik'e": вся правда о похищении судьи Чауса

Почему в Молдове похитить человека не так уж сложно, и в связи с чем население не возмущается подобным фактам.

В Кишиневе 3 апреля неизвестными был похищен мужчина в возрасте 54 лет. Позже в социальных сетях появились кадры похищения, снятые очевидцем. На видео несколько человек заталкивают мужчину в белый фургон. В тот же день в социальных сетях появилось заявление адвоката Юлиана Балана, который утверждает, что похищенный – его подзащитный, гражданин Украины Николай Чаус, бывший судья, который в соседней стране был внесен в списки лиц, подлежащих люстрации, и обвинен во взятках. После этого Чаус прибыл в Молдову, где запросил политическое убежище. Подробнее о "традициях" похищения в Молдове – с политологом Владимиром Брутером. А также – загадки истории Молдовы в беседе с историком Евгением Паскарем.

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