17:28 12 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.32
  • USD17.93
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Сергей Попов
© Photo : Facebook / Сергей Попов

Попов: есть молдавское вино, которое может завоевать Россию

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
58 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/0c/34348512.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210412/34348059/Popov-est-moldavskoe-vino-kotoroe-mozhet-zavoevat-Rossiyu.html

Частный сомелье из РФ рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, как россияне относятся к ледяному вину.

Утро на Sputnik’e
Попов: есть молдавское вино, которое может завоевать Россию

Ледяное вино, или Ice Wine - это дорогое коллекционное десертное вино с густым букетом, изготовленное из винограда, замороженного на лозе. Процесс производства этого вина непрост, однако в Молдове Ice Wine делает несколько винзаводов. Насколько популярно это вино в РФ и может ли молдавское ледяное вино завоевать российский рынок – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил Сергей Попов, лауреат российской премии "Частный сомелье в России №1" за 2019 год.

"В России некоторые его знают, и те, кто его знают – любят. Но тут встает вопрос цены – если говорить про производство в России, его тут делает всего одна винодельня и стоит оно около 1500 рублей", - сказал сомелье.

Дело не только в цене, но и в информированности, утверждает Попов.

"Те, кто знает про это вино, если их не отпугивает цена, покупают его. Но очень многие в России просто не знают, что такое Ice Wine", - пояснил эксперт.

Винные предпочтения российских потребителей различны – молодежь предпочитает сухие вина, популярные во всем мире, а люди старшего поколения – сладкие и крепкие вина.

"Молодое поколение в России сейчас делает акцент на сухие вина. Те, кто застал Советский Союз, делают акцент на полусладкие вина. Это дань прошлому, ведь раньше никто не делал акцент на качестве вина, а делали на количестве. Чтобы скрасить дефекты вина, оставляли остаточный сахар. А молодое поколение любит сухое, они сторонники ЗОЖ", - резюмировал собеседник.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Роскачестве составили рейтинг лучших импортных вин
"Утро на Sputnik'e": что не так с молдавским вином – мнение российских экспертов

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Фото: земная жизнь Юрия Гагарина
Итоги недели в видео: зеленка, ситуация с COVID и политкризис в Молдове
Итоги недели в видео: зеленка, ситуация с COVID и политкризис в Молдове
Гагарин в Молдавии
Юрий Гагарин в Молдове: как это было

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться