Попов: есть молдавское вино, которое может завоевать Россию

Частный сомелье из РФ рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, как россияне относятся к ледяному вину.

Утро на Sputnik’e Попов: есть молдавское вино, которое может завоевать Россию

Ледяное вино, или Ice Wine - это дорогое коллекционное десертное вино с густым букетом, изготовленное из винограда, замороженного на лозе. Процесс производства этого вина непрост, однако в Молдове Ice Wine делает несколько винзаводов. Насколько популярно это вино в РФ и может ли молдавское ледяное вино завоевать российский рынок – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил Сергей Попов, лауреат российской премии "Частный сомелье в России №1" за 2019 год.

"В России некоторые его знают, и те, кто его знают – любят. Но тут встает вопрос цены – если говорить про производство в России, его тут делает всего одна винодельня и стоит оно около 1500 рублей", - сказал сомелье.

Дело не только в цене, но и в информированности, утверждает Попов.

"Те, кто знает про это вино, если их не отпугивает цена, покупают его. Но очень многие в России просто не знают, что такое Ice Wine", - пояснил эксперт.

Винные предпочтения российских потребителей различны – молодежь предпочитает сухие вина, популярные во всем мире, а люди старшего поколения – сладкие и крепкие вина.

"Молодое поколение в России сейчас делает акцент на сухие вина. Те, кто застал Советский Союз, делают акцент на полусладкие вина. Это дань прошлому, ведь раньше никто не делал акцент на качестве вина, а делали на количестве. Чтобы скрасить дефекты вина, оставляли остаточный сахар. А молодое поколение любит сухое, они сторонники ЗОЖ", - резюмировал собеседник.

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