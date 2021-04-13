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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": когда закончится пандемия в Молдове

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210413/34357816/utro-na-sputnike-kogda-zakonchitsya-pandemiya-v-moldove.html

Каковы примерные сроки стабилизации ситуации с заражениями коронавирусом нового типа в нашей стране.

В ближайшее время Конституционный суд примет два важных для политической и социальной жизни решения. Какими они будут? Что будет с внешним финансированием Молдовы в условиях затянувшейся пандемии? Не станет ли пандемия в нашей стране очередным поводом для новой "кражи века"? Насколько хороша китайская вакцина от коронавируса, которую намерена закупить наша страна? Обо всем этом - в беседах с политологом Корнелиу Чуря, экономистом Татьяной Ларюшиной и экспертом в области общественного здоровья Аллой Токарчук.

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