Ларюшина: что будет с внешним финансированием Молдовы на фоне пандемии

Может ли страна остаться без денежной поддержки внешних партнеров, учитывая непростую ситуацию, в которой уже год находится мир.

Утро на Sputnik’e Ларюшина: что будет с внешним финансированием Молдовы на фоне пандемии

Не станет ли финансовая помощь внешних партнеров, которая достаточно регулярно поступала в Молдову, сворачиваться на фоне мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа, – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответила экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

"Наоборот, эту помощь стало легче получать, с другой стороны, она увеличивается. С точки зрения общей угрозы и общей задачи по глобальному предотвращению распространения пандемии у Молдовы есть поддержка международного сообщества", - сказала эксперт.

Вместе с тем надеяться исключительно на денежные вливания со стороны не стоит.

"Эта внешняя помощь не отменяет тех внутренних задач, которые перед нами стоят. Мы сами, а не международные организации должны понимать нашу внутреннюю повестку дня, и то, что помогает нам справляться с этой ситуацией, в контексте восстановления экономики", - отметила Ларюшина.

Пандемия вовсе не повод отложить в долгий ящик экономические реформы Молдовы, уверена эксперт.

"У реформ сейчас двойная степень сложности. С одной стороны, они направлены на преодоление последствий пандемии, а второе – устойчивость и способность справляться с такими задачами самостоятельными силами, что актуализирует задачи реформирования экономики и изменения ее структуры для решения проблем, в том числе и бедности", - резюмировала аналитик.

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