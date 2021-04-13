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Алла Токарчук
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Токарчук: нужна ли Молдове китайская вакцина

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (134)
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Sputnik Молдова
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Эксперт в области общественного здоровья прокомментировала решение властей о закупке вакцины от коронавируса CoronaVac.

Утро на Sputnik’e
Токарчук: нужна ли Молдове китайская вакцина

Молдова закупит 400 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, разработанной фармацевтической компанией Sinovac Biotech. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты. Нужна ли Молдове эта вакцина и насколько она эффективна – на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова ответила эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.

"Нам сейчас нужна любая доступная вакцина. Я всегда выступала за выбор, за то, чтобы был и Pfizer, и "Спутник V", и AstroZeneca, и китайские вакцины, появились кубинские вакцины. Неважно, из какой страны вакцина, важно, чтобы она была эффективной и безопасной", - сообщила эксперт.

Вместе с тем говорить об эффективности CoronaVac, оперируя точными данными, пока проблематично.

"Китай проводил клинические исследования в нескольких странах, и эффективность этой вакцины была разной в каждой стране и в каждой группе населения", - отметила Токарчук.

Лучшие результаты китайская вакцина показала в Турции.

"В Бразилии была самая низкая эффективность этой вакцины, около 50%, но в Турции - почти 80%. Вероятно, тут дело в расовой принадлежности групп, где ее испытывали", - резюмировала собеседница.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (134)

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