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"Утро на Sputnik'e": судьба Молдовы после 15 апреля – есть ли свет в конце тоннеля

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Sputnik Молдова
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Смогут ли решения Конституционного суда разрешить политический кризис в Молдове или, наоборот, усугубят его – комментарии экспертов.

В четверг, 15 апреля, Конституционный суд Молдовы должен вынести два решения – о законности введения чрезвычайного положения в стране и о роспуске парламента. И если первое решение вряд ли окажет серьезное влияние на общество, то второе – наверняка да. Ждут ли нас досрочные выборы и когда и почему политический кризис в стране так затянулся? Выясним это у экс-примара Кишинева Серафима Урекяна и политологов Анатолия Цэрану и Сергея Манастырлы.

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