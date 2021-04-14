"Утро на Sputnik'e": судьба Молдовы после 15 апреля – есть ли свет в конце тоннеля

В четверг, 15 апреля, Конституционный суд Молдовы должен вынести два решения – о законности введения чрезвычайного положения в стране и о роспуске парламента. И если первое решение вряд ли окажет серьезное влияние на общество, то второе – наверняка да. Ждут ли нас досрочные выборы и когда и почему политический кризис в стране так затянулся? Выясним это у экс-примара Кишинева Серафима Урекяна и политологов Анатолия Цэрану и Сергея Манастырлы.

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