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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану

Манастырлы: после парламентских выборов у Майи Санду возникнет серьезная проблема

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210414/34376292/posle-parlamentskikh-vyborov-u-mayi-sandu-vozniknet-sereznaya-problema.html

Политический аналитик высказал в эфире студии Sputnik Молдова свое мнение о развитии политической ситуации в стране в ближайшее время.

Утро на Sputnik’e
Манастырлы: после парламентских выборов у Майи Санду возникнет серьезная проблема

Политическая реальность может сложиться так, что президент Молдовы Майя Санду после досрочных парламентских выборов получит серьезную поддержку в законодательном органе страны – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Сергей Манастырлы.

"Вполне вероятно, что в новом парламенте президент наконец-то сможет обрести поддержку и сформировать лояльное ей правительство", – заявил аналитик.

Однако эксперт сомневается в качестве команды президента.

"Насколько это будет полезно для страны – сказать сложно, исходя из тех кадров, которые Майя Санду представляла в качестве кандидатов в правительстве Гаврилицы или правительстве Гросу", – отметил Манастырлы.

Майя Санду
© Photo : Facebook / Președinția Republicii Moldova
Где ошиблась Майя Санду за первые 100 дней своего президентства
Кадры решают все – эта избитая фраза актуальна как никогда в Молдове, утверждает политолог.

"Очевидно, что с кадрами у этого политического фланга все очень и очень плохо. И, скорее всего, после формирования этого пропрезидентского правительства мы столкнемся с реинкарнацией правительства Филата. Не вижу новых лиц, "скамейка запасных" очень короткая, сколько "гастарбайтеров" из-за рубежа ни выписывай", – заключил собеседник.  

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