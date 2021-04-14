Манастырлы: после парламентских выборов у Майи Санду возникнет серьезная проблема

Политический аналитик высказал в эфире студии Sputnik Молдова свое мнение о развитии политической ситуации в стране в ближайшее время.

Утро на Sputnik’e Манастырлы: после парламентских выборов у Майи Санду возникнет серьезная проблема

Политическая реальность может сложиться так, что президент Молдовы Майя Санду после досрочных парламентских выборов получит серьезную поддержку в законодательном органе страны – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Сергей Манастырлы.

"Вполне вероятно, что в новом парламенте президент наконец-то сможет обрести поддержку и сформировать лояльное ей правительство", – заявил аналитик.

Однако эксперт сомневается в качестве команды президента.

"Насколько это будет полезно для страны – сказать сложно, исходя из тех кадров, которые Майя Санду представляла в качестве кандидатов в правительстве Гаврилицы или правительстве Гросу", – отметил Манастырлы.

Кадры решают все – эта избитая фраза актуальна как никогда в Молдове, утверждает политолог.

"Очевидно, что с кадрами у этого политического фланга все очень и очень плохо. И, скорее всего, после формирования этого пропрезидентского правительства мы столкнемся с реинкарнацией правительства Филата. Не вижу новых лиц, "скамейка запасных" очень короткая, сколько "гастарбайтеров" из-за рубежа ни выписывай", – заключил собеседник.

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