Урекян: такого в Молдове не было 30 лет

Молдавский политик и экс-примар Кишинева высказал свое мнение о нынешнем политическом кризисе в Молдове.

Утро на Sputnik’e Урекян: такого в Молдове не было 30 лет

Противостояние президента и парламента зашло слишком далеко и является беспрецедентным – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал молдавский политик и экс-примар Кишинева Срафим Урекян.

"Были и раньше некоторые напряженные ситуации, но они не были настолько глубинными и долгосрочными. Встречалось противостояние между партиями и между концепциями. Но не было противостояния к основному закону", – сказал политик.

Собеседник возлагает вину за затянувшийся конфликт на президента.

"Противостояния Конституции и президента у нас до сих пор не было. Сейчас президент игнорирует основные положения Конституции Республики Молдова", – заявил Урекян.

Также собеседник высказался о причинах конфликта, которые, по его мнению, глубоки и серьезны.

"К власти пришли люди без опыта работы, не знающие, как любое их публичное высказывание или предложение отражается в мыслях людей. И, конечно же, влияние извне. Такого послушания некоторым зарубежным "обкомам" у нас в стране не было. Мы в свое время тоже слушали советы, но не так, чтобы отвечать "есть" на каждое слово из-за рубежа", – резюмировал собеседник.

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