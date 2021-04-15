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"Утро на Sputnik'e": Россия без долларов – что это значит

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Как отразится на РФ и Молдове желание Москвы отказаться от доллара в расчетах с зарубежными партнерами и от западных платежных систем.

Россия выступает за постепенный отказ от доллара в расчетах с зарубежными партнерами, а также от контролируемых Западом платежных систем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Международная платежная система SWIFT
© Depositphotos / WrightStudio
Что будет, если Россию отключат от системы SWIFT

"Считаем важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. России мы этим уже активно занимаемся", - сказал Лавров.

Ранее глава российского МИД уже говорил о том, что санкционные риски следует снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах.

Как это решение в случае его воплощения отразится на экономике России и, соответственно, на экономике Молдовы - выясним это с экспертами - первым заместителем декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорем Ковалевым, проректором Финансового университета при Правительстве РФ Алексеем Зубцом и экономическим экспертом Виорелом Гырбу.

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