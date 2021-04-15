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Алла Токарчук
© Sputnik / Rodion Proca

Токарчук: когда ждать стремительного роста числа заболевших коронавирусом в Молдове

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Sputnik Молдова
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Эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук проанализировала статистику распространения COVID-19 в стране.

Утро на Sputnik’e
Токарчук: когда ждать стремительного роста числа заболевших коронавирусом в Молдове

Пандемию коронавируса нового типа ученые рассматривают со всех сторон, не только с медицинской, но и с математической. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.

"Я анализировала "матрицу" коронавируса в Молдове – во всех странах она разная. Предыдущий пик заболеваемости начался у нас 18 октября, и завершился примерно 18 января. Длился он три месяца", – сказала эксперт.

Таким образом, утверждает собеседница, мы видим некую синусоиду заболеваемости, на основе которой можно попытаться делать прогнозы.

"С начала января до начала февраля у нас было меньше заболевших, этот период длился месяц. Потом начался медленный рост", – отметила Токарчук.

Нинель Ревенко
© Sputnik / Osmatesco
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К сожалению, по словам эксперта, в ближайшее время Молдова опять столкнется с новой волной пандемии.

"Если сравнить это с нынешней ситуацией, то сейчас мы на уровне спуска, не на пике. И снижение будет продолжаться до Пасхи. Начало мая будет отмечено минимумом инфицированных по моему предположению. Если ситуация будет развиваться по тем же принципам, как и в предыдущие месяцы, то где-то в двадцатых числах мая опять будет отмечен рост числа заболевших", – резюмировала собеседница. 

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