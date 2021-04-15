Зубец: пострадают ли финансово в ближайшее время молдаване, работающие в РФ

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал о том, к чему может привести переформатирование банковских отношений в России.

Утро на Sputnik’e Зубец: пострадают ли финансово молдаване, работающие в РФ, в ближайшее время

Россия выступает за постепенный отказ от доллара в расчетах с зарубежными партнерами, а также от контролируемых Западом платежных систем – об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Считаем важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. В России мы этим уже активно занимаемся", - сказал Лавров.

Ранее глава российского МИД уже говорил о том, что санкционные риски следует снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах.

Что ждет финансовую сферу РФ при подобном развитии ситуации и не исчезнет ли для граждан Молдовы возможность переводить деньги из России в случае отключения ее от системы SWIFT – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Полагаю, что нет, потому что те системы, которые занимаются частными переводами денег по разным странам, имеют собственные системы информирования о переводах", – сказал эксперт.

В переводах задействованы международные банки, поэтому ситуация не должна измениться, уверен экономист.

"Банки, обслуживающие эти системы, никто от SWIFT не собирается отключать, это международные банки, которых эта ситуация не касается", – объяснил Зубец.

Помимо этого, эксперт не уверен, что РФ будет отключена от системы SWIFT.

"Я не думаю, что Россия будет отключена от SWIFT, кроме того, те системы, которые обеспечивают международные денежные переводы, в том числе между Россией и Молдовой, могут обмениваться информацией минуя эту систему", – резюмировал собеседник.

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