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"Утро на Sputnik'e": решение КС и его последствия для Молдовы

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Сможет ли решение Конституционного суда стабилизировать ситуацию в стране - или это начало нового витка политического кризиса.

В четверг, 15 апреля, Конституционный суд Молдовы признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы.

"Констатируются обстоятельства для роспуска парламента из-за неспособности назначить правительство в соответствии со статьей 85 Конституции", – огласила Домника Маноле.

Что дальше? Ждать ли разрешения кризиса или "все только начинается"? А также – отношения США и России и каково место Молдовы в нынешнем мировом порядке. И ждут ли Молдову в ЕС.

Обо всем этом автор и ведущий программы Сергей Цуркану побеседует с политологами Корнелиу Чурей, Михаилом Смолиным и Павлом Канделем.

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