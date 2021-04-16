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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: что будет означать отказ социалистов признать решение КС

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Sputnik Молдова
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Политический аналитик прокомментировал в эфире студии Sputnik Молдова возможное усугубление политического кризиса в Молдове.

Утро на Sputnik’e
Чуря: что будет означать отказ социалистов признать решение КС

Экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил о возможности того, что депутаты руководимого им политформирования выступят с инициативой не признавать решения Конституционного суда. Так он прокомментировал в эфире телеканала "Moldova 1" заключение КС, который признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы.

Выборы в Молдове
© Sputnik / Mihai Caraus
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Являются ли такие действия законными и что вообще они могут означать – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил политолог Корнелиу Чуря.

"У Додона и парламентского большинства и у других партий в парламенте есть стойкое мнение, что нарушена Конституция. У них есть право на протест и несогласие. Прецедент уже был летом 2019 года, когда парламентское большинство начало сопротивление Плахотнюку и в конце концов одержало победу", – сказал политолог.

У оппонентов президента есть аргументы для того, чтобы обосновать свою позицию, считает собеседник.

"Аргументы у несогласных есть – решение КС неконституционно, потому что и по букве, и по духу закона парламент является в нашем политическом режиме главенствующим политическим институтом. При наличии парламентского большинства и кандидата на пост премьера нельзя мешать парламенту выдвигать своего кандидата, и Конституционный суд не признал факт помех", – заявил Чуря.

Также политолог предположил, что будет на практике означать решение не признавать решения Конституционного суда.

"У парламента сейчас есть право на сопротивление, скорее это выльется в блокирование политической ситуации. Они будут стараться не давать президенту распустить парламент, организовать досрочные выборы. При таком развитии ситуации у Майи Санду будут большие затруднения в возможности двигаться дальше", – заключил собеседник.

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