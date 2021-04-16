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Михаил Смолин
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Смолин: кому интересней Молдова – России или США

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Sputnik Молдова
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Кандидат исторических наук, политолог Михаил Смолин рассказал о своем видении геополитической ситуации в Молдове.

Утро на Sputnik’e
Смолин: кому интересней Молдова – России или США

Мир перестает быть однополярным – по крайней мере, в этом уверены некоторые эксперты. Кому из крупных игроков Молдова интересней и кто оказывает на нее большее влияние – на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова ответил кандидат исторических наук, политолог Михаил Смолин.

"Думаю, на Молдову значительно сильнее, чем РФ и США влияет Румыния, другой вопрос, что разные политические силы в Молдове делают ставку либо на помощь Москвы, либо на помощь Вашингтона", – сказал эксперт.

Будущая ориентация Молдовы зависит не только от настроений ее граждан, но и от внешних факторов, утверждает политолог.

"Результаты всех выборов в Молдове демонстрируют, что страна расколота примерно пополам в геополитических предпочтениях, на симпатизантов Москвы и Вашингтона с Румынией. Скорее всего Молдова выберет путь развития в зависимости от того, как будут разворачиваться события в соседних странах, в том числе имеется в виду и украинский конфликт", – заявил Смолин.

Аналитик считает, что страны, подобные Молдове, должны балансировать между крупными странами и блоками.

"Если бы Молдова по-настоящему выбрала путь нейтралитета, то она могла бы сыграть на этом поле. Мы видим результаты Финляндии, которая десятилетиями получала преференции как от советского блока, так и от западных стран. И успешно лавировала между этими лагерями. Вопрос в том, хватит ли мудрости политическому классу Молдовы", – резюмировал политолог.

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