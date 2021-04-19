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"Утро на Sputnik'e": истинные причины визита Майи Санду в Европу

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Sputnik Молдова
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Стихнет ли в Молдове политическое противостояние и от чего это зависит в первую очередь – расскажет эксперт.

С чем связан визит в Евросоюз президента Молдовы Майи Санду?

Виктор Жук
© Sputnik / Osmatesco
Жук: когда в Молдове могут пройти досрочные парламентские выборы

Почему парламентарии противятся досрочным выборам? Каким будет результат этих выборов?

А также: дети возвращаются в школы после онлайн обучения. Соскучились ли по присутствию в школе учителя и ученики?

И о том, как славяне жили на территории нынешней Молдовы в древности. Обо всем этом в беседе с политологом Владимиром Брутером, историком Евгением Паскарем и педагогом Тамарой Князевой.

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