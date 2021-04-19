"Утро на Sputnik'e": истинные причины визита Майи Санду в Европу

С чем связан визит в Евросоюз президента Молдовы Майи Санду?
Почему парламентарии противятся досрочным выборам? Каким будет результат этих выборов?
А также: дети возвращаются в школы после онлайн обучения. Соскучились ли по присутствию в школе учителя и ученики?
И о том, как славяне жили на территории нынешней Молдовы в древности. Обо всем этом в беседе с политологом Владимиром Брутером, историком Евгением Паскарем и педагогом Тамарой Князевой.
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