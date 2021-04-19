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Владимир Брутер
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Брутер: почему парламентское большинство сопротивляется досрочным выборам

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Sputnik Молдова
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Политический аналитик Владимир Брутер рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о вероятном раскладе сил в новоизбранном парламенте страны.

Утро на Sputnik’e
Брутер: почему парламентское большинство сопротивляется досрочным выборам

Почему парламентское большинство сопротивляется досрочным выборам в законодательный орган страны, с учетом того, что некоторые политологи считают, что состав парламента после выборов принципиально не изменится? На этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил политолог Владимир Брутер.

"Они не выйдут из досрочных выборов в таком состоянии как сейчас. Мой политический опыт позволяет говорить, что я видел огромное количество таких сюжетов и ни один из них не закончился тем, что эти партии возвращались к власти", - сказал эксперт.

Электорат вовсе не является чем-то окаменевшим и неизменным, считает политолог.

"Здесь есть огромное количество приемов. Электорат не всегда сплочен. Поэтому говорить о том, что "электорат никуда не делся", нельзя. Это неправильно с точки зрения политической теории", - пояснил Брутер.

Партии-спойлеры, обильно появляющиеся перед выборами, являются одним из основных приемов политической борьбы в Молдове, говорит аналитик.

"Возникают разовые проекты-обманки, всегда есть место спойлерам. Вспомним историю 2014 года, когда 10% получили "Реформированные коммунисты" и "Униуня Вамалэ", кто их после этого вспоминал? А 10% они отняли у того же Додона и тех же коммунистов. Спойлеры создаются очень быстро, главное для них – доступ к меди", - заключил политолог.  

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