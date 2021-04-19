Кандель: окажется ли Молдова в ЕС через 10 лет

Утро на Sputnik’e Кандель: окажется ли Молдова в ЕС через 10 лет

Каковы шансы для Молдовы стать членом Евросоюза хотя бы в ближайшие 10 лет – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель.

"Планировать, что будет через 10 лет – просто бессмысленно. Никто не знает, что будет тогда с Евросоюзом и Молдовой. Планы на такой срок – из области ненаучной фантастики", - заявил эксперт.

Реальные евроинтеграционные процессы мало связаны с предвыборными обещаниями политиков, утверждает политолог.

"Молдове никто не обещал, что ее примут в ЕС или начнут переговоры о ее вступлении в ЕС. И о том, что Молдова станет кандидатом на вступление, речи тоже не шло. Кишиневские политики могут громогласно трубить насчет планов евроинтеграции Молдовы, но они ни на чем не основаны", - сказал Кандель.

Соглашение об ассоциации Молдовы с ЕС вовсе не является билетом на пропуск в Евросоюз, уверен аналитик.

"Очевидно, что Молдову в ЕС перед странами Западных Балкан не примут, в любом случае это будет после. Нигде не написано, что Соглашение об ассоциации с ЕС является инструментом вступления в Евросоюз. Брюссель имеет такие соглашения со странами Ближнего Востока, но никто не говорит о том, что их примут в ЕС", - резюмировал собеседник.

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