"Утро на Sputnik'e": чем закончится обострение отношений РФ и Запада

На фоне пандемии коронавируса нового типа в мире усилился и геополитический раскол – насколько это серьезно.

Отношения России и "коллективного Запада" находятся сейчас на достаточно низком уровне. Связано ли это с мировым пандемическим кризисом и когда ждать "оттепели"?

А также – вправе ли Майя Санду требовать пересмотра тарифа на природный газ в Молдове?

И почему молдавское вино почти забыто в России?

Обо всем этом в беседе с Сергеем Уткиным, руководителем группы стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова, председателем Ассоциации потребителей энергии Николаем Могоряну и членом Ассоциации российских сомелье Лилией Агафонниковой.

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