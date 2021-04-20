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Экономист Татьяна Ларюшина
© Photo : Российский совет по международным делам

Ларюшина: "пандемия все спишет", или Ждать ли неприятных сюрпризов в Молдове

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (202)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210420/34450306/Laryushina-pandemiya-vse-spishet-ili-Zhdat-li-nepriyatnykh-syurprizov-v-Moldove.html

В настоящее время, когда мир переживает кризис, с политиков должен быть больший спрос, чем в "доковидные" времена.

Утро на Sputnik’e
Ларюшина: "пандемия все спишет", или ждать ли неприятных сюрпризов в Молдове

Молдавские политики не смогли прославиться своей порядочностью, компетентностью и честностью за все время существования независимой Молдовы, а во времена пандемии возможностей для коррупционных схем и надежд на то, что "пандемия все спишет" еще больше – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

"Это и есть одна из самых главных угроз и задача нашего общества – пересмотреть свое толерантное отношение к такого рода практикам и наказывать самым серьезным образом политиков, допускающих такие прецеденты", - сказала эксперт.

Сейчас на кону жизни людей, ситуация приобрела намного более драматический характер.

"История, связанная с пандемией, – это история, в которой политики расплачиваются человеческими жизнями. Угроза для жизни людей сейчас совершенно очевидна", - отметила Ларюшина.

В данных обстоятельствах граждане должны быть начеку и внимательно следить за заявлениями и действиями политиков.

"Некомпетентность или преступность сейчас приобретают намного более сильный морально-нравственный аспект, который политики безусловно должны учитывать. Обществу важно не покупаться на демагогию и популизм, а очень трезво оценивать реальность заявлений и компетентность принимаемых решений", - резюмировала собеседница.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (202)

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