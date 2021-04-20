Уткин: прирастет ли ЕС Молдовой

Руководитель группы стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о евроинтеграционных перспективах Молдовы.

Утро на Sputnik’e Уткин: прирастет ли ЕС Молдовой

В отличие от Балканских стран, ситуация в Молдове менее стабильна и менее отвечает критериям приема в состав Евросоюза – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал руководитель группы стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Сергей Уткин.

"Ситуация в Молдове известная – помимо тех вызовов, с которыми сталкивается любая страна в процессе европейской интеграции, наблюдается высокая степень внутриполитической нестабильности и непонимание того, чем оно завершится", – сказал эксперт.

Евроинтеграция страны "буксует", это заметно не только в Кишиневе, но и в Брюсселе.

"Решения Конституционного суда, позиция президента с ограниченными полномочиями, линия оппозиции – все это скорее настораживает, а не позволяет говорить, что Молдова – это "история успеха", – заявил Уткин.

Помимо этого, замороженный приднестровский конфликт также не способствует приближению Молдовы к ЕС, утверждает эксперт.

"Все это заметно и за этим настороженно следят, коррупционные скандалы также вызывают очень большое беспокойство в Европейском союзе и, конечно же, известный вопрос Приднестровья", – резюмировал аналитик.

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