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"Утро на Sputnik'e": Приднестровье в эпоху COVID-19 и опасна ли вакцинация

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Смогла ли пандемия коронавируса нового типа сблизить Кишинев и Тирасполь или стала новым поводом для противоречий?

Сумеет ли Молдова сохранить равновесие в расколотом геополитикой мире? Что происходит в Приднестровье: какова ситуация с пандемией коронавируса и какую вакцину ожидают в регионе.

КПП Кучурганы
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Кто сможет свободно въехать на территорию Приднестровья на Пасху - уточнение

А также – почему люди боятся вакцинации и какие аргументы есть у науки против конспирологии?

Обо всем этом расскажут российский политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов, политолог Игорь Шорников и доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

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