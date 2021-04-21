"Утро на Sputnik'e": Приднестровье в эпоху COVID-19 и опасна ли вакцинация

Смогла ли пандемия коронавируса нового типа сблизить Кишинев и Тирасполь или стала новым поводом для противоречий?

Сумеет ли Молдова сохранить равновесие в расколотом геополитикой мире? Что происходит в Приднестровье: какова ситуация с пандемией коронавируса и какую вакцину ожидают в регионе.

А также – почему люди боятся вакцинации и какие аргументы есть у науки против конспирологии?

Обо всем этом расскажут российский политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов, политолог Игорь Шорников и доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova