Брутер: есть ли "секретное оружие" у парламента против президента

Политический аналитик рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, может ли парламентское большинство противостоять воле Майи Санду.

Утро на Sputnik’e Брутер: есть ли "секретное оружие" у парламента против президента

У парламентского большинства есть все возможности для успешного политического противостояния президенту Молдовы Майе Санду – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Владимир Брутер.

"Выборы нельзя назначить без определенных решений парламента, в частности, он должен выделить деньги. И, вообще, парламент может создать очень много коллизий. Когда Майя Санду и ее политические спонсоры ведут себя таким образом, они рискуют. Они считают, что со стороны Додона реального сопротивления не будет", - сказал эксперт.

Однако политолог сомневается, что парламентское большинство готово идти до конца в противостоянии с президентом.

"Все это зависит от того, насколько Додон, Шор и, возможно, Нэстасе готовы брать инициативу на себя. Пока я за ними такого не наблюдал. Тем более Шор не в Молдове и не проявляет сильную активность. Я вижу в действиях парламентского большинства определенную пассивность", - заявил Брутер.

Эксперт также отметил неопределенность Партии "Платформа DA".

"Что касается Партии "Платформа DA", то они занимают промежуточную позицию, сами не понимая, как себя вести, – то ли поддерживать в чем-то большинство, то ли не поддерживать. Но даже если они "переползут" в следующий парламент, то они там никакого влияния иметь не будут. Западу они не нужны, избирателю слева они тоже не нужны. Для них важно показать свою идентичность, пока этого сделать они не смогли", - резюмировал собеседник.

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