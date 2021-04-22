Улумбекова: импотенция, рак, чипирование – чего боятся антиваксеры

Утро на Sputnik’e Улумбекова: импотенция, рак, чипирование – чего боятся антиваксеры

Противники вакцинации всегда являлись достаточно маргинальной группой "альтернативно мыслящих" граждан, однако после начала пандемии коронавируса нового типа их деятельность активизировалась. Информационное пространство заполнено фейками и гипотезами о том, что после вакцинации можно получить самые различные осложнения – от бесплодия и импотенции до рака и генетических мутаций. О причинах активности конспирологов в эфире студии Sputnik Молдова рассказала доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

"Они не владеют элементарными знаниями в области действия вакцин. И векторные вакцины, и вакцины, содержащие РНК, они попадают в макрофаги. Макрофаг используется для того, чтобы синтезировать на своей поверхности белки вируса. В ответ на это наш организм вырабатывает антитела", - объяснила эксперт.

Теория о том, что вакцина может изменить "генетический код" человека, антинаучна и безумна, уверена врач.

"Макрофаги через некоторое время разрушаются. Ничего и никто никуда не встраивается, ни на какую генетику это не влияет. Это отсутствие научных знаний", - сказала Улумбекова.

Конечно же, осложнения после вакцинации бывают, но их опасность несопоставима с опасностью заболевания.

"Осложнения после векторных вакцин очень редки. В основном у женщин моложе 60 лет, но надо помнить, что риски заразиться и умереть от коронавируса или получить серьезные осложнения гораздо выше, чем риски получить редкое осложнение после вакцинации", - резюмировала собеседница.

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