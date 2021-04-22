11:36 22 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.64
  • USD18.02
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": с чем связано политическое затишье в Молдове

Получить короткую ссылку
18710
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/16/34478964.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210422/34478257/s-chem-svyazano-politicheskoe-zatishe-v-moldove.html

Политологи рассказывают о том, готовы ли главные участники политического противостояния в Молдове к финальной битве.

В Молдове надеются, что российские силы в Приднестровском регионе не будут задействованы, если вдруг начнется военный конфликт между Украиной и Россией, заявил молдавский депутат, глава парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Сергей Сырбу на брифинге в среду.

Александр Хроленко, обозреватель МИА Россия сегодня
© Photo : из личного архива
Хроленко - об участии миротворцев Приднестровья в военных конфликтах

Об этом народный избранник сообщил по итогам заседания комиссии, на котором заслушали представителей Минобороны, СИБ, МВД и Бюро по реинтеграции.

Могут ли военные из Приднестровья представлять угрозу всему региону?

А также – затишье перед бурей, или с чем связан политический штиль в Молдове.

Обо всем этом - в беседе с российским военным журналистом Александром Хроленко и политологами Борисом Шаповаловым и Виталием Андриевским.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: люди, судьбы, мир - названы победители конкурса All About Photo
Germany: Heightened security outside parliament ahead of Infection Protection Act vote
Видео: в Германии протестуют из-за поправок в Закон о защите от инфекций
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться