"Утро на Sputnik'e": с чем связано политическое затишье в Молдове

Политологи рассказывают о том, готовы ли главные участники политического противостояния в Молдове к финальной битве.

В Молдове надеются, что российские силы в Приднестровском регионе не будут задействованы, если вдруг начнется военный конфликт между Украиной и Россией, заявил молдавский депутат, глава парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Сергей Сырбу на брифинге в среду.

Об этом народный избранник сообщил по итогам заседания комиссии, на котором заслушали представителей Минобороны, СИБ, МВД и Бюро по реинтеграции.

Могут ли военные из Приднестровья представлять угрозу всему региону?

А также – затишье перед бурей, или с чем связан политический штиль в Молдове.

Обо всем этом - в беседе с российским военным журналистом Александром Хроленко и политологами Борисом Шаповаловым и Виталием Андриевским.

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