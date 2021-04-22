Шаповалов: для чего в Молдове молдавский язык хотят назвать румынским

Политолог проанализировал, для чего глава государства Майя Санду вновь подняла вопрос о названии государственного языка в Конституции и его переименовании с молдавского на румынский.

Утро на Sputnik’e Шаповалов: для чего в Молдове молдавский язык хотят назвать румынским

Причина, по которой молдавский язык быстро превращается в румынский, кроется в очередных парламентских выборах. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.

Эксперт детально проанализировал, почему молдавские политики вдруг задумались, на каком языке они говорят, какие за этим скрыты истинные причины и как этот фактор может вновь взорвать молдавское общество, еще более разделив его на непримиримые социальные баррикады.

Шаповалов напомнил, что до этого некоторые "горячие умы" ставили эксперименты на русском языке, который сегодня лишен статуса межнационального общения и тем самым загнан в угол. Сегодня политики искусственно пытаются превратить молдавский в румынский, что, по словам эксперта, вновь обостряет вопрос геополитических предпочтений граждан страны.

По убеждению эксперта, новый президент Молдовы должен быть занят социально-экономическими проблемами: улучшением качества жизни граждан, способствованием в создании новых рабочих мест. В этом заключена главная задача власти. Иначе, резюмировал Шаповалов, такого рода пустые спекуляции неизбежно приведут к еще большему расколу и так разделенного молдавского общества.

Ранее председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон и депутат партии Николай Паскару обвинил президента Майю Санду в попытке спровоцировать конфликт в обществе и разделить жителей Молдовы на сторонников и противников переименования госязыка. Об этом лидер социалистов написал в своем Telegram-канале.

По словам депутата Николае Паскару, в последнее время участились нападки на молдавский язык и на Республику Молдова. Парламентарий уверен: внешние силы подчинили себе президентуру с помощью продвижения на должности некоторых лиц, подконтрольных извне.

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